اليابان تتعهد بتقديم 30 مليار دولار لإفريقيا خلال 3 سنوات

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمام جمع من الزعماء الأفارقة يوم السبت إن بلاده ستلتزم بتقديم دعم عام وخاص للبنية التحتية في القارة بما يتكلف 30 مليار دولار.

وتسعى اليابان منذ فترة لأن تنهل من موارد أفريقيا الطبيعية الوافرة وخصوصا بعد أن زاد اعتمادها بقوة على واردات النفط والغاز الطبيعي بعد كارثة فوكوشيما النووية عام 2011 التي أغلقت كل مفاعلاتها النووية تقريبا.

ويزور آبي العاصمة الكينية نيروبي لحضور مؤتمر طوكيو الدولي السادس للتنمية الأفريقية. وقال إن الدعم سيقدم على مدى ثلاث سنوات اعتبارا من العام الحالي وسيتضمن مشروعات للبنية الأساسية بتكلفة عشرة مليارات دولار وسيقدم بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية.

وبحسب رويترز أضاف آبيه أمام جمع ضم أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة إفريقية “عندما نضم ذلك إلى استثمارات القطاع الخاص فأتوقع أن تصل القيمة الإجمالية إلى 30 مليار دولار. هذا استثمار يظهر إيمانا بمستقبل أفريقيا.. استثمار يتيح لليابان وأفريقيا النمو سويا.”

وتضاف الاستثمارات التي تبلغ قيمتها 30 مليار دولار التي أعلنت يوم السبت إلى 32 مليار دولار تعهدت اليابان بها لأفريقيا على مدى خمس سنوات خلال الاجتماع السابق لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية عام 2013. وقال آبي إن 67% من ذلك المبلغ موضوع بالفعل في مشروعات متنوعة.

وتشمل المشروعات اليابانية في البنية الأساسية طرقا وموانئ ومطارات ومحطات للطاقة.

وحث الرئيس التشادي والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي إدريس ديبي طوكيو على دعم الجهود الرامية لمعالجة انعدام الأمن الناجم عن عدة أسباب منها الإرهاب.

وقال “أحث كل شركائنا وخصوصا اليابان على المساهمة في الصندوق الأفريقي لمكافحة الإرهاب الذي أنشئ وتأسس خلال قمة كيجالي” مشيرا إلى اجتماع المؤتمر الأفريقي في رواندا في يوليو تموز الماضي.