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صورة ترجّح زواج Adele سراً

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صورة ترجّح زواج Adele سراً صورة ترجّح زواج Adele سراً

نشر أحد المعجبين بالمغنّية البريطانيّة Adele صورة لها في حفلة للمغني البريطاني Robbie Williams، وهي تضع خلالها خاتماً، أثار التكهنات حول زواجها سراً.
وتظهر Adele في الصورة التي نشرت عبر موقع "تويتر" تبتسم لعدسة الكاميرا، وهي تضع خاتمين في إصبعها، ما يشير إلى احتمال زواجها سراً بحبيبها Simon Konecki.
يُشار إلى أنّ Adele (24 سنة) كانت أعلنت في 29 حزيران/يونيو الماضي نبأ حملها بطفلها الأول من Konecki، بعد أن سرت شائعات حينها بأنّهما قد تزوّجا سرّاً. لكنّها نفت تلك الشائعات.
يُذكر أنّ Adele، الحائزة على جوائز غرامي وأوسكار، بدأت علاقتها بـ Konecki (38 سنة) في كانون الثاني/يناير الماضي، وأعلنت بعدها أنّها ترغب بأن تصبح أمّاً لـ3 أطفال قبل بلوغ الـ30 من العمر.

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