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إحالة دعوى إعادة انتخابات «الجبلاية» لهيئة المفوضين

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إحالة دعوى إعادة انتخابات «الجبلاية» لهيئة المفوضين إحالة دعوى إعادة انتخابات «الجبلاية» لهيئة المفوضين

مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من عمر هريدي المحامي، والتي تطالب بإلغاء قرار الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم المصري فى 30 أغسطس الجاري، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخابات مرة أخرى فى وقت لاحق، لهيئة مفوضي الدولة، نظرها بجلسة ٦ نوفمبر المقبل.

وطالبت الدعوى بإلغاء قرار اللجنة الانتخابية لتقاعسها عن إداء دورها المنوط بها بالمخالفة لنص المادة 25 ، 26 من لائحة النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم، وإلغاء قرار إلزام كل مرشح بتقديم شهادة ميلاد وشهادة من قاعدة بيانات الناخبين تفيد تمتعهم بالجنسية المصرية، ومباشرة الحقوق السياسية والمدنية والغاء الاقرارات العرفية في هذا الشأن.

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