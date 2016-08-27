دراسة: القليل من الرياضة لكبار السن تساعد على منع انكماش المخ

كشفت دراسة علمية حديثة نشرت نتائجها مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، أن كبار السن الذين يمكنهم ممارسة القليل من الرياضة أقل عرضة للإصابة بالخرف فى سن الشيخوخة.

وأوضح الباحثون أن كبار السن الذين يحصلون على القليل من ممارسة الرياضة لديهم مخاطر مرتفعة للإصابة بالخرف مقارنة مع أولئك الذين يمارسون الرياضة المعتدلة بانتظام.

ويشمل النشاط البدنى المعتدل المشى السريع وركوب الدراجات بسرعة 10 أميال فى الساعة، أو الرقص أو التنزه فى الحدائق العامة، وفقا لمراكز الأمريكية لمكافحة الامراض والوقاية منها “CDC”.

وقال كبير الباحثين الدكتور زيدى تان المدير الطبى لبرنامج الزهايمر والعناية بالخرف فى جامعة كاليفورنيا، إن الأمر لا يتطلب النشاط البدنى المكثف لتقليل خطر الخرف.

وأشار الباحثون إلى أنه مع التقدم فى السن، يحدث انكماش فى الدماغ ولكن الناس الذين يمارسون الرياضة بانتظام أقل عرضة لحدوث هذه المشاكل فى المخ.

ونشرت هذه النتائج على الانترنت مؤخرا فى مجلة علم الشيخوخة.