توصيل الغاز الطبيعي لـ 20 ألف وحدة سكنية بالأقصر نهاية ديسمبر المقبل

مراسل«ONA»:

قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر، إن الجدول الزمنى لتوصيل خدمة الغاز الطبيعى لسكان محافظة الأقصر، سينتهى يوم 31 ديسمبر المقبل .

وأوضح إبراهيم في تصريح صحفي، أنه منذ أن قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بإفتتاح المرحلة الأولي من مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل شرق مدينة الأقصر فى مارس الماضي، تعمل الشركة على قدم وساق لتوصيل الخدمة إلى المنازل .

وأضاف : إنتهينا من توصيل الغاز بالفعل إلى 10 آلاف وحدة سكنية أغلبها بمنطقة الكرنك ونجوعها المختلفة شمال مدينة الأقصر والتى تم الإنتهاء منها بالكامل فيما تم التعاقد على 13 ألف وحدة سكنية من العدد الإجمالى المستهدف وهو 20 ألف وحدة سكنية بينما إمتد العمل فى الأونة الأخيرة إلى منطقة وسط المدينة بشوارع التموين القديم ويوسف حسن ورمسيس والشوارع المتفرعة منها حيث يجرى تركيب الشبكات الأرضية بهذه المناطق ثم رصفها قبل بدء الموسم السياحى الجديد فى أكتوبر المقبل وذلك بالتنسيق مع الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر .

وكشف “إبراهيم” عن إنتهاء العمل بمشروع توصيل الغاز الطبيعى لمدينة القرنة الجديدة غرب المحافظة كما تجرى حاليا الإستعدادات اللازمة لتوصيل الغاز لعدد من المناطق بمدينتى أرمنت وإسنا مناشدا الأهالى بسرعة التعاقد مع الشركة ليتم الإنتهاء من المشروع فى الوقت المحدد له، مشيرًا إلى أن التعاقد يتم من خلال فروع الشركة المنتشرة بالأحياء ومقار جمعية تنمية المجتمع وذلك مقابل مبلغ 2097 جنيها للوحدة السكنية يمكن سدادها تقسيطا بمقدم 327 جنيها على أن يتم سداد مبلغ 1800 خلال 7 سنوات .

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة، أن توصيل الغاز الطبيعى للمنازل يخفف الضغوط على اسطوانات البوتاجاز التى يمكن توجيهها إلى المناطق المحتاجة بالقرى والحواجر والنجوع والتى لن تصل إليها خدمة الغاز .