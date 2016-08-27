دراسة: احتمالية انتقال "زيكا" أثناء العلاقة الجنسية بدون ظهور أعراض

أفاد بحث جديد عن مرض زيكا أن الفيروس قد ينتقل عبر الاتصال الجنسى من رجل لامرأة حتى وإن لم تظهر أعراض الإصابة على المريض.

ونشرت نتائج البحث أمس الجمعة بعد عدوى فى ولاية ماريلاند الأمريكية إذ نقل رجل أصيب بزيكا فى جمهورية الدومنيكان لكن لم تظهر أعراض الإصابة عليه المرض لامرأة لم تسافر إلى أى مكان تنتشر فيه العدوى الفيروسية.

وتشير الدراسة التى نشرها التقرير الأسبوعى للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن انتقال زيكا عبر الاتصال الجنسى لا يكون أقل بين الأشخاص الذين لم تظهر عليهم الأعراض مقارنة بغيرهم من المصابين.

وتختلف التوصيات الحالية للوقاية من انتقال مرض زيكا عبر الاتصال الجنسى للمسافرين وفقا لظهور الأعراض على المصاب أو نية الطرفين الإنجاب لكنها قد تتغير.

وتوضح الدراسات الأخيرة الصورة عن تأثير زيكا وهو فيروس كان يعتبر حميدا لكن تبين فى الآونة الأخيرة أنه يتسبب فى تشوه جينى جسيم وإصابة البالغين بمرض عصبى.

وتوصى الإرشادات الحالية بشأن الانتقال الجنسى لزيكا الأزواج الذين يعود أحدهما من منطقة تنشط فيها العدوى لكن لم تظهر عليه الأعراض بالانتظار ثمانية أسابيع قبل محاولة الإنجاب.

لكن من تشخص إصابتهم بزيكا من الرجال يجب أن ينتظروا ستة أشهر على الأقل قبل محاولة الإنجاب كما يتعين على المصابات الانتظار ثمانية أسابيع على الأقل.

وقال مسئولون فى مجال الصحة إن هناك حاجة لمزيد من الدراسات لمعرفة مخاطر انتقال زيكا جنسيا من الأشخاص الذين لم تظهر عليهم الأعراض.