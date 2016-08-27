الليلة.. وزير المالية ضيف أسامة كمال في «القاهرة 360»

يستضيف الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج “القاهرة 360″ المذاع على شاشىة “القاهرة والناس” مساء اليوم السبت في تمام الساعة الـ10 في الفقرة الأولي جيف فورتنبيرى عضو الكونجرس الأمريكي ليكشف الحقائق فى العلاقات المصرية الأمريكية وكيف يقيّم الكونجرس الاصلاحات الاقتصادية فى مصر.. ما هى حقيقة التباعد الأمريكى التركى وما هى حقيقة التقارب الأمريكى مع إيران.

وفي الفقرة الثانية يحل وزير المالية عمرو الجارحي ضيفا مع الإعلامي أسامة كمال داخل استديو القاهرة 360 ” للحديث عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يوالذي حقق حصيلة للدولة بقيمة 32 مليار جنيه . وسيقوم وزير المالية بتوضيح النقاط الخلافية في قانون القيمة المضافة