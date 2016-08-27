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3 طرق للتخلص من آلام الظهر

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3 طرق للتخلص من آلام الظهر 3 طرق للتخلص من آلام الظهر

آلام الظهر “أرشيفية”

جميع الذين يمارسون أعمالاً مكتبية ويقضون أوقاتاً طويلة على مقاعدهم، يشتكون من آلام الظهر والمفاصل، وفي الخطوات التالية تشرح “العربية نت” كيفية التخلص من هذه الآلام:

أولا: الحصول على حمام دافئ وتسليط الماء على الأماكن المتعبة يؤدي إلى تهدئة توتر الأعصاب، وجعل العضلات في حالة راحة.

ثانيا: الاستلقاء على الظهر مع رفع الأقدام إلى الأعلى مرة ونحو الصدر مرة أخرى تجعل وضع العضلات في صورة أفضل، ويخفف من الألم.

ثالثا: العلاج بالتناوب بين وضع الكمادات الباردة والساخنة على منطقة الوجع التي تكون عادة أسفل الظهر.

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