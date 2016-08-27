ملخص مؤتمر جهاز الأهلي - البدري: صفقة جديدة قريبا.. ورفض انضمام أبو تريكة شائعة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمؤتمر النادي الأهلي لتقديم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وأعلن النادي الأهلي عن تعيين حسام البدري مديرا فنيا للفريق، ويساعده كل من سيد معوض في منصب مساعد مدرب وأحمد أيوب في منصب المدرب العام وسيد عبد الحفيظ مديرا للكرة.

أحداث المؤتر في السطور التالية...

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نهاية المؤتمر الصحفي

البدري: لم أتكلم في بنود تعاقد أو مقابل مادي ومستعد للعمل بدون مقابل

البدري: حين كنت قريبا من تولي تدريب الأهلي من قبل وترك المنتخب الأولمبي، فكرت في ضم أبو تريكة للجهاز بتفكير شخصي، لكن التجربة لم تكتمل، أما هذه المرة فلم أعرض اسمه ويتم رفض الطلب كما أشيع.

البدري: اختيار سيد معوض كان بسبب صفاته الشخصية التي تؤهله للنجاح، ولإرسال رسالة للجميع بأن من يخلص للنادي ويرحل في هدوء دائما ما يجد التكريم.

ياسر أيوب رئيس المنظومة الإعلامية: الموسم الجديد سيكون هناك شكل جديد للتغطية الإعلامية.. سيكون هناك Mixed Zone للصحفيين وترتيبها بشكل مميز لتسهيل العمل للجميع مع انطلاقة قوية لقناة النادي

البدري: إعارة بعض اللاعبين واردة وهناك دراسة تتم الآن لإعادة هيكلة الفريق بشكل كامل.

البدري: لم نغلق سوق الانتقالات بعد.. وهناك صفقة جديدة قريبا

البدري: أوجه الشكر للجهاز الفني السابق مارتن يول وحسام عرابي ومحمد عظيمة وسأبني علي التقرير الذين قدموه.

البدري: الأهلي مختلف عن أي مكان، أنا الآن في بيتي ولا صحة لهروبي في الولاية الثانية، والدليل هو تصريحات هادي خشبة بأن رحيلي كان بالاتفاق المسبق مع الإدارة.

البدري: الجهاز مكون من سيد معوض في منصب مساعد مدرب وأحمد أيوب في منصب المدرب العام وسيد عبد الحفيظ مديرا للكرة وطارق سليمان مدربا لحراس المرمى.. بالإضافة لمعد بدني عربي جاري الاتفاق عليه.

حسام البدري: اختياري للجهاز المعاون مبني على اختيار من سبق لي العمل معهم أو تدريبهم من قبل.

11:07 بداية المؤتمر الصحفي

11:00 دقائق وينطلق المؤتمر.. الصحفيين مازالوا يتوافدون على المقر.

10:25 وصل حسام البدري إلي مقر النادي وعقد اجتماعا في غرفة خلع الملابس مع الثنائي المعاون له بالجهاز سيد معوض وأحمد أيوب في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

10:00 تعزيزات أمنية حول مقر النادي الأهلي تمهيدا لاستقبال حسام البدري، وانتشار لسيارات الإسعاف والشرطة خارق النادي.