ربة منزل تحرض مهندس للاعتداء على "سعودية" لسرقة إيصالات أمانة بالمعادى

لم تجد ربة منزل أمامها طريقة للحصول على إيصالات أمانة وقعتها لسعودية الجنسية عقب اقتراضها مبلغ مالى منها، سوى أن حرضت أحد الأشخاص على اختلاق مشاجرة مع السعودية الجنسية بهدف محاولة الاستيلاء على إيصالات الأمانة، عقب اتفاقهما على التقابل فى المعادى لتسليمها الأموال مقابل الحصول على الإيصالات، وتعدى بالضرب على السعودية واستولى منها على مبلغ مالى، فتم ضبطه وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة المعادى، بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة بميدان جراند مول، بوقوع مشاجرة ومصابين، وبالانتقال أمكن تحديد طرفى المشاجرة وهم "إيمان ه ى" 30 سنة، سعودية الجنسية، ربة منزل، ومقيمة زهراء المعادى، مصابة بخدوش بالصدر، قائد السيارة رقم س ل م 7835 ماركة هيونداى وبها تلفيات عبارة عن كسر بالزجاج الأمامى وزجاج الباب الأيمن والأيسر.

فيما ضم الطرف الثانى "أحمد ص س" 26 سنة، مهندس، مصاب بجرح بالأنف، وبسؤال الطرف الأول أقرت بوجود خلافات مالية بينها وبين "هالة إ خ" والمقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول (ولا تعلم باقى بياناتها)، حيث قامت بإقراضها مبلغ 160 ألف جنيه مقابل التوقيع على إيصالات أمانة بإجمالى المبلغ، وعند مطالبتها بالمبلغ تهربت من سداد المديونية.

وأشارت السعودية الجنسية إلى أنها اتفقت معها على التقابل بمكان الواقعة لتسليم المبلغ، واستلام إيصالات الأمانة، إلا أنها فوجئت بالطرف الثانى قام بافتعال مشاجرة والتعدى عليها محدثا ما بها من إصابات وإحداث تلفيات بالسيارة قيادتها والاستيلاء على مبلغ 6 آلاف جنيه من داخل السيارة.

وعلى الفور أمكن ضبط المتهم وبحوزته المبلغ المالى المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بتحريض من "هالة إ خ"، وأضاف بأنه خطط لارتكاب الواقعة بقصد الاستيلاء على إيصالات الأمانة الموقعة من "هالة"، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13650 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.