أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ربة منزل تحرض مهندس للاعتداء على "سعودية" لسرقة إيصالات أمانة بالمعادى

Google+ Print
ربة منزل تحرض مهندس للاعتداء على "سعودية" لسرقة إيصالات أمانة بالمعادى ربة منزل تحرض مهندس للاعتداء على "سعودية" لسرقة إيصالات أمانة بالمعادى

>كتب إبراهيم أحمد

لم تجد ربة منزل أمامها طريقة للحصول على إيصالات أمانة وقعتها لسعودية الجنسية عقب اقتراضها مبلغ مالى منها، سوى أن حرضت أحد الأشخاص على اختلاق مشاجرة مع الجنسية بهدف محاولة الاستيلاء على إيصالات الأمانة، عقب اتفاقهما على التقابل فى المعادى لتسليمها الأموال مقابل الحصول على الإيصالات، وتعدى بالضرب على السعودية واستولى منها على مبلغ مالى، فتم ضبطه وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

 

تلقى رجال مباحث قسم شرطة المعادى، بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة بميدان جراند مول، بوقوع مشاجرة ومصابين، وبالانتقال أمكن تحديد طرفى المشاجرة وهم "إيمان ه ى" 30 سنة، سعودية الجنسية، ربة منزل، ومقيمة زهراء المعادى، مصابة بخدوش بالصدر، قائد السيارة رقم س ل م 7835 ماركة هيونداى وبها تلفيات عبارة عن كسر بالزجاج الأمامى وزجاج الباب الأيمن والأيسر.

 

فيما ضم الطرف الثانى "أحمد ص  س" 26 سنة، مهندس، مصاب بجرح بالأنف، وبسؤال الطرف الأول أقرت بوجود خلافات مالية بينها وبين "هالة إ خ" والمقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول (ولا تعلم باقى بياناتها)، حيث قامت بإقراضها مبلغ 160 ألف جنيه مقابل التوقيع على إيصالات أمانة بإجمالى المبلغ، وعند مطالبتها بالمبلغ تهربت من سداد المديونية.

 

وأشارت السعودية الجنسية إلى أنها اتفقت معها على التقابل بمكان الواقعة لتسليم المبلغ، واستلام إيصالات الأمانة، إلا أنها فوجئت  بالطرف الثانى قام بافتعال مشاجرة والتعدى عليها محدثا ما بها من إصابات وإحداث تلفيات بالسيارة قيادتها والاستيلاء على مبلغ 6 آلاف جنيه من داخل السيارة.

 

وعلى الفور أمكن ضبط المتهم وبحوزته المبلغ المالى المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بتحريض من "هالة إ خ"، وأضاف بأنه خطط لارتكاب الواقعة بقصد الاستيلاء على إيصالات الأمانة الموقعة من "هالة"، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13650 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية