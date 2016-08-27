مادونا تنشر صورة مع إبنها من حفل عيد ميلادها والأمور عادت الى مجاريها



نشرت نجمة البوب العالمية مادونا Madonna مؤخراً صورةً لها ولابنيها روكو Rocco ودايفيد David من ذكرى إحتفالها بعيد ميلادها الـ 58 على حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستقرام".



مادونا التي إحتفلت بعيد ميلادها منذ أسابيع في معشوقتها "هافانا"- كوبا أعادت نشر صورة لها مع إبنيها دايفيد وروكا والتي إجتمعت معه مؤخراً هذا الشهر بعد خلافات دارت بينهما (مادونا وابنها) من جهة ووالد الصبي أي طليق مادونا المخرج البريطاني جاي ريتشي Jay Ritchie من جهة أخرى.

وقد بدا واضحا في الصورة مدى الحب بين مادونا وولديها بحيث عادت المياه إلى مجاريها بعد فترة الخلافات الماضية الحاصلة مع إبنها روكو والتي أجبرته أن ينتقل للعيش مع والده بعيدا عن والدته.