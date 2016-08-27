الاحتلال الإسرائيلى يعتقل صيادين اثنين قبالة بحر غزة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى صباح السبت، اثنين من الصيادين الفلسطينيين، قبالة بحر منطقة السودانية، شمال غرب مدينة غزة، واستولت على مركبهما.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن أحد الصيادين قوله "إن بحرية الاحتلال، هاجمت مراكب الصيادين قبالة بحر منطقة السودانية، بإطلاق النار عليهم، واعتقلت اثنين منهما، واستولت على مركب صيد، ونقلتهما إلى ميناء أسدود القريب من غزة.

وفى سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى، النار من الرشاشات الثقيلة على المزارعين شرق حيى الزيتون والشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفادت (وفا) بأن جنود الاحتلال، المتواجدين فى الأبراج العسكرية، والدبابات الجاثمة بمحيط موقع "ملكة" العسكرى شرق حى الزيتون وفى محيط موقع "ناحل عوز" شرق الشجاعية، فتحوا نيران رشاشاتهم الثقيلة على المزارعين، الذين حاولوا الوصول إلى أراضيهم الزراعية، وأجبروهم على ترك المكان دون أن يبلغ وقوع إصابات فى صفوف المزارعين.

يذكر أنه مساء أمس أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص الحى، الذى أطلقه الاحتلال على مجموعة من الفلسطينيين، خلال مواجهات قرب موقع "ناحل"عوز، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء، غرب مدينة غزة لتلقى العلاج وحالتهم وصفت بالمتوسطة.