جواهر القاسمي: الإمارات علامة مضيئة في سجل مناصرة قضايا المرأة عالميا

أكدت قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رئيسة مؤسسة "نماء" للارتقاء بالمرأة المؤسس والرئيس الفخري لمجلس سيدات أعمال الشارقة.. أن المرأة الإماراتية حققت العديد من الإنجازات في مختلف قطاعات التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة وذلك بفضل رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإيمانه بدور المرأة في تفعيل وتطوير الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومواصلة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات هذا النهج الذي تجلى في أبهى صوره بإطلاق برنامج التمكين السياسي في العام 2005 والذي وضع دعم المرأة الإماراتية وتمكينها على سلم أولوياته.

وثمنت سمو الشيخة جواهر القاسمي في حديث خاص لوكالة أنباء الإمارات / وام / بمناسبة احتفال الدولة بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف غدا 28 من أغسطس الجاري.. الدور الكبير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة "أم الإمارات" في مجال تمكين المرأة ودعمها لتكون شريكة للرجل في دفع عجلة التنمية والنهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات وذلك من خلال إطلاق سموها للعديد من المبادرات الرائدة التي أسهمت في توفير بيئة مثالية شجعت النساء على الالتحاق بالتعليم ومن ثم ممارسة العمل بكافة أشكاله وألهمت المرأة لتقديم المزيد من البذل والعطاء.

وأشادت سموها بوقوف سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك داعمة ومناصرة لقضية تعليم المرأة قبل أكثر من أربعة عقود وإطلاقها في العام 2015 للاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات /2015-2021/ لتوفر بذلك إطارا عاما ومرجعيا لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني في وضع خطط وبرامج عملها المتعلقة بالمرأة لتفعيل دورها وتعزيز مشاركتها في النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في جميع المجالات.

وقالت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي إن تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تمكين المرأة تعتبر علامة مضيئة في سجل مناصرة قضايا المرأة في كافة أنحاء العالم وأن هذه التجربة التي استندت في الأساس على حقيقة أن سر نهضة الشعوب والأمم يكمن في استثمار عقول أبنائها وبناتها على حد سواء أصبحت مثالا يحتذى به لكل من أراد أن يلحق بركب التقدم والنماء.

وأكدت سمو الشيخة جواهر القاسمي التزامها بمواصلة المساعي الرامية إلى تمكين المرأة اقتصاديا ومهنيا وفتح الآفاق المهنية أمامها من خلال إطلاق المزيد من البرامج والمشاريع والمبادرات التي سيتم تصميمها لتحفيز النساء للدخول في قطاع ريادة الأعمال و تمكين المرأة العاملة من تطوير قدراتها وتوفير فرص النجاح لها لتحقيق الإنجازات التي تتطلع إليها إلى جانب دعم النساء الباحثات عن العمل ومنحهن الفرصة لاختيار المجالات التي يرغبن بالعمل فيها.

وبفضل رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي أطلقت إمارة الشارقة العديد من المؤسسات والمبادرات التي انسجمت مع النهج العام للقيادة الرشيدة في تمكين المرأة ووفرت للفتيات والسيدات البيئة المناسبة للانطلاق في مختلف القطاعات والمساهمة في التطور الذي يعزز من مكانة دولة الإمارات ويحقق لها مزيدا من الريادة والنجاح.

وكانت مؤسسة "نماء" للارتقاء بالمرأة التي أطلقتها سمو الشيخة جواهر القاسمي في منتصف ديسمبر2015 بهدف تقديم الدعم الاقتصادي والمهني للسيدات بالدولة والارتقاء بواقع المرأة ومستقبلها في مختلف أنحاء العالم من أبرز هذه المؤسسات التي عملت على الانتقال بالجهود التي تبذلها الشارقة لدعم المرأة محليا إلى دعمها على الصعيدين الإقليمي والدولي أيضا ويندرج تحت المؤسسة حاليا كل من" مجلس سيدات أعمال الشارقة" ومجلس "إرثي" للحرف التقليدية المعاصرة وعدد من البرامج والمبادرات.

وتبنت مؤسسة "نماء" للارتقاء بالمرأة ومجلس سيدات أعمال الشارقة عددا من المبادرات المتميزة من أبرزها "جيل" المبادرة الريادية التي تم إطلاقها في ديسمبر 2015 لدعم رائدات الأعمال السيدات في إمارة الشارقة كما تم إطلاق أكاديمية "بادري" الافتراضية لتنمية مشاريع المرأة التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المنطقة والهادفة إلى توفير منصة تدريبية على شبكة الإنترنت تتيح للسيدات في إمارة الشارقة ودولة الإمارات الحصول على التدريب والتأهيل المجاني اللازم لدخول عالم ريادة الأعمال وفق أسس علمية ومنهجية ووسائل عصرية وكذلك "أكاديمية ستارت أب - سلسلة الشارقة للمشاريع الريادية" الرامية إلى دعم ريادة الأعمال في الدولة والتي توفر حزمة من خدمات الدعم المتكاملة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لاسيما السيدات والفتيات.

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