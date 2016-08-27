قوات إسرائيلية تعتقل صيادين قرب بحر «بيت لاهيا» شمال غزة

اعتقلت زوارق حربية إسرائيلية صباح اليوم السبت، صيادين قبالة بحر بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفاد رئيس نقابة الصيادين نزار عياش لوكالة الصحافة الفلسطينية «صفا» أن زوارق إسرائيلية اعتقلت عبد اللطيف زكي فروج وأحمد وحيد أبو حسان من مركبهما قبالة شاطئ بيت لاهيا، فيما صادرته واقتادتهما إلى مكان مجهول.

وتتعرض مراكب الصيادين لاستهداف متواصل من الزوارق الإسرائيلية، التي تحرمهم من الصيد بحرية، في خرقٍ لتفاهمات اتفاق التهدئة المبرم بين الفصائل و”إسرائيل” برعايةٍ مصرية صيف عام 2014.

من جهة أخرى، أطلقت قوات إسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه المزارعين شرق مدينة غزة.

وأفادت وكالة “معا” الفلسطينية نقلًا عن شهود عيان أن قوات إسرائيلية المتمركزة على السلك الحدودي شرق حي الزيتون والشجاعية أطلقت النار باتجاه المزارعين في أراضيهم دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.