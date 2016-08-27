أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

شاب أسترالي يسافر على 15 دولة في طائرة ذات محرك واحد

Google+ Print
شاب أسترالي يسافر على 15 دولة في طائرة ذات محرك واحد شاب أسترالي يسافر على 15 دولة في طائرة ذات محرك واحد

الشاب الاسترالي، لاكلان سمارت

دخل شاب أسترالي عمره 18 عاماً التاريخ، اليوم السبت، بعد أن أصبح أصغر شخص يُكمل رحلة حول العالم منفرداً في طائرة ذات محرك واحد.

وهبط لاكلان سمارت وهو من ولاية كوينزلاند في مطار ماروتشيدور على ساحل صن شاين الذي أقلع منه في البداية في 24 يوليو (تموز). وسمارت الذي يبلغ عمره 18 عاماً وسبعة أشهر و21 يوما أصغر بعام من حامل اللقب السابق الأمريكي مات جوتميلر، بحسب ما ذكرته “رويترز”.

وتوقف سمارت في 24 موقعاً و15 دولة خلال رحلته التي استغرقت سبعة أسابيع. وقال إن الطقس والتواصل مع مراقبي الحركة الجوية الأجانب كانا أكبر تحديين واجهاه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا