شاب أسترالي يسافر على 15 دولة في طائرة ذات محرك واحد

دخل شاب أسترالي عمره 18 عاماً التاريخ، اليوم السبت، بعد أن أصبح أصغر شخص يُكمل رحلة حول العالم منفرداً في طائرة ذات محرك واحد.

وهبط لاكلان سمارت وهو من ولاية كوينزلاند في مطار ماروتشيدور على ساحل صن شاين الذي أقلع منه في البداية في 24 يوليو (تموز). وسمارت الذي يبلغ عمره 18 عاماً وسبعة أشهر و21 يوما أصغر بعام من حامل اللقب السابق الأمريكي مات جوتميلر، بحسب ما ذكرته “رويترز”.

وتوقف سمارت في 24 موقعاً و15 دولة خلال رحلته التي استغرقت سبعة أسابيع. وقال إن الطقس والتواصل مع مراقبي الحركة الجوية الأجانب كانا أكبر تحديين واجهاه.