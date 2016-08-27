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الماريجوانا تحتوى على مركب يحسن الرؤية الليلية

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الماريجوانا تحتوى على مركب يحسن الرؤية الليلية الماريجوانا تحتوى على مركب يحسن الرؤية الليلية

>نيويورك (أ ش أ)

توصل فريق من العلماء إلى احتواء الماريجوانا على مركب نشط، يعمل على تحسين الرؤية فى الإضاءة المنخفضة من خلال توعية خلايا الشبكية.

 

وقد أجريت التجربة فى الضفادع، وأنه من المبكر جدا القول ما إذا كان هذا المركب له نفس التأثير على الإنسان، لكن هناك أدلة غير مؤكدة على أن تدخين القنب يعمل على تحسين الرؤية الليلية.

 

وأظهرت الأبحاث أن الماريجوانا تعمل على تنظيم إطلاق الخلايا العصبية، حيث استخدم الباحثون مجموعة متنوعة من الطرق لاختيار مدى رد فعل الضفادع الصغيرة للمؤثرات البصرية عند تعرضهم لمستويات مرتفعة من المواد المخدرة الخارجية أو الداخلية.

 

ووجد الباحثون أنه على عكس ما كان متوقعا، وتفعيل القنب يشير فى الضفادع إلى زيادة فى الواقع فى نشاط خلايا الشبكية العقدة الخاصة بهم ####(RGCs)####، التى تعتبر مسئولة عن نقل المعلومات عند كشف الضوء من العين إلى الدماغ.

 


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