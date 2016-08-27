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ضبط 5900 قرص مخدر بحوزة عاطلين بـ «قنـا»

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ضبط 5900 قرص مخدر بحوزة عاطلين بـ «قنـا» ضبط 5900 قرص مخدر بحوزة عاطلين بـ «قنـا»

اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط 5900 قرص مخدر بحوزة عاطلين قبل ترويجهم على عملاؤهما بدشنا ونجع حمادى.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، إخطارا بضبط كمية من الأقراص المخدرة كشفت اانحربتت قيتم فوة أمنبة بصلط كلا من «مصطفى .ع .ج »، 25 سنة، عاطل، ومقيم بقرية العزازية بمركز دشنا، وبحوزته عدد 5000 قرص من عقار التامول المخدرو، و  «محمود .ع .ح »، 50 سنة، عاطل ومقيم بندر نجع حمادي، وبحوزته عدد 900 قرص من عقار التامول المخدر ومبلغ مالي 1750 جنيه، وعدد 2 هاتف محمول

وتم تحرير محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

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