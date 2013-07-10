كيفية التعامل مع إصابات الخرطوش

فى ظل صراع الأحداث وانتشار التظاهرات والمناوشات وحالات الكر والفر بين المتظاهرين بعضهم البعض وبين المتظاهرين والجهات الأمنية وغالبا ما تتساقط حالات الإصابة وغالبا ما تكون الإصابات بالخرطوش فكيف تتعامل مع مصاب بالخرطوش؟

يجيب الدكتور محمد فتوح استشارى الجراحة العامة وكبير أطباء التحرير أن طلقات الخرطوش (البلى) فى الغالب هى غير قاتلة ألا إذا كانت فى أماكن حساسة كالإصابة فى الوجه والرأس وناحية القلب فتلك هى المناطق القاتلة فى جسم الإنسان.

ولتعامل مع إصابات الخرطوش لابد من تنظيف الجرح فورا ونقل المصاب إلى اقرب وحدة إسعاف أو مستشفى كى يتم التعامل مع طبيب متخصص.

وشدد فتوح على ضرورة عدم (اللعب) أو أخراج (البلى) من جسم المصاب لان ذلك من شأنه أحداث مضاعفات جسيمة مع الإصابة.

أما إذا كانت الإصابة فى الوجه أو الرأس وحدث نزيف فأننا ننصح بالضغط على النزيف حتى التوقف ونقله بأسرع صورة إلى المشفى.

وأضاف فتوح الخرطوش هو عبارة عن غلاف من الكرتون أو البلاستيك يحتوى على البارود وحشوه ومجموعه من البلى المعدنى وعند إصابة الشخص به فان الإصابة تتحول إلى مجموعة من البلى وفى الوضع العادى يقوم الجسم بلفظ تلك الأجسام الغريبة.

وفى أسوء الحالات يتم عمل فتحات صغيرة بالمنظار الطبى لإخراج تلك الأجسام.