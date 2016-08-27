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رئيس جامعة دمنهور: 145 بليون دولار خسائر سنوية لأمريكا من الأمراض الزراعية

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رئيس جامعة دمنهور: 145 بليون دولار خسائر سنوية لأمريكا من الأمراض الزراعية رئيس جامعة دمنهور: 145 بليون دولار خسائر سنوية لأمريكا من الأمراض الزراعية

>البحيرة – جمال أبو الفضل

أكد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، مفاجأة بأن هناك دراسة لأكبر مركز أمريكى متخصص فى مكافحة الأمراض CDC تشير إلى أن جملة ما يتكبده الاقتصاد الأمريكى جراء الأمراض التى تنتقل عن طريق الغذاء عام 1988 كان ما بين (7.5 إلى 35 بليون دولار سنويًا)، وذلك لأسباب عديدة نتيجة انقطاع هؤلاء الناس عن العمل، بالإضافة إلى احتياج هؤلاء المرضى لمستشفيات وأطباء وأطقم تمريض.

 

وأوضح رئيس جامعة دمنهور، أن المركز الأمريكى المتخصص فى مكافحة الأمراض CDC أعلن عام 2014، أن جملة ما يتكبده الاقتصاد الأمريكى جراء الأمراض التى تنتقل عن طريق الغذاء وصل إلى 145 بليون دولار سنويًا، وأن حجم ما يتكبده الدول النامية، ومن بينها ، يصل إلى 5 أو 6 أضعاف ما يتكبده الاقتصاد الأمريكى سنويًا.

 

وأشار إلى أن مركبات الفوسفات من المركبات الثابتة من الناحية الكيميائية، فإن آثارها تبقى فى التربة زمناً طويلاً، وتعد مركبات الفوسفات من أهم المركبات التى تلوث مياه المجارى المائية وتؤدى زيادة نسبتها إلى الإضرار بحياة كثير من الكائنات الحية التى تعيش فى تلك المجارى المائية.


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