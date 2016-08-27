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بالصور.. مدير أمن الوادي الجديد يفاجأ الأكمنة الحدودية ونقاط التفتيش‎

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مدير أمن الوادي الجديد يفاجأ الأكمنة الحدودية ونقاط التفتيش‎

مدير أمن الوادي الجديد يفاجأ الأكمنة الحدودية ونقاط التفتيش‎

فاجأ مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء عصام بدير، صباح اليوم السبت، الأكمنة الحدودية ونقاط التفتيش بمركز الخارجة بجولة تفقدية للوقوف علي الانضباط والأداء الأمني لهذه الأكمنة ونقاط التفتيش.

تضمنت جولة مدير أمن المحافظة تفقد ومتابعة الأكمنة الثابتة والمتحركة بطرق الخارجة  والداخلة وباريس وكمين النقب الحدودي بمنطقة الكيلو 70 بطريق الخارجة – أسيوط، وكمين النقطة 55 بطريق باريس – الأقصر.

وقال مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء عصام بدير، إن القوات والأجهزة الأمنية بالمحافظة سيطرت تماماً على الحالة الأمنية، وتعمل على بذل جهود مضنية من أجل تأمين الشوارع والميادين الرئيسية، مشيراً إلى أنه تم تأمين كافة المنشآت العامة والخاصة ونشر العديد من التشكيلات الأمنية بجانب تكثيف التواجد الأمني على مداخل ومخارج المحافظة.

مدير أمن الوادي الجديد يفاجأ الأكمنة الحدودية ونقاط التفتيش‎

مدير أمن الوادي الجديد يفاجأ الأكمنة الحدودية ونقاط التفتيش‎

مدير أمن الوادي الجديد يفاجأ الأكمنة الحدودية ونقاط التفتيش‎

مدير أمن الوادي الجديد يفاجأ الأكمنة الحدودية ونقاط التفتيش‎

مدير أمن الوادي الجديد يفاجأ الأكمنة الحدودية ونقاط التفتيش‎

مدير أمن الوادي الجديد يفاجأ الأكمنة الحدودية ونقاط التفتيش‎

 

 

 

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