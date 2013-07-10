ما كيفية علاج نعاس الحامل؟

أرسلت قارئة تقول، أنا حامل للمرة الثالثة، وينتابنى نعاس شديد، أثناء النهار، ولا أعلم ما نوع الارتباط بين الحمل والنعاس؟ وهل ما أشعر به طبيعى؟ وهل مثلى كغيرى من الناس يشعرن بهذا النعاس؟ وماذا علينا أن نفعل؟

تجيب الدكتورة رحاب عبد الله استشارى النساء والولادة أن زيادة فترة النوم أثناء النهار خاصة مع زيادة احتمال النوم فى أوضاع غير صحيحة يؤثر بشكل عام على الشخص وليس على الحامل.

وترتبط رغبة النوم بالقدر الذى تحصلين عليه بالراحة فالسهر طوال الليل يعنى رغبة العقل الملحة فى النوم بالنهار، والحل تعديل نمط الحياة اليومية للسيدة الحامل، يقيها من مضاعفات النعاس واختفاء المشكلة.

وعند شعور الحامل بالرغبة الملحة بالنوم أثناء النهار مع حدوث أحد هذه الأعراض كثرة الكسل، والتعب، وحدوث، الشخير، أو التوقف عن التنفس أثناء النوم، والشعور بالاختناق كل هذه مضاعفات يجب التوقف عندها واستشارة الطبيب لمعرفة السبب ومن ثم العلاج.

وبعض الحوامل قد يكون لديهن مشاكل غير طبيعية فى الأنف أو الحلق أو أى جزء من مجرى الهواء العلوى، وبعض الحوامل اللواتى يشعرن بالنعاس فممكن أن يكون السبب ناتجا عن نقص الحديد أو فقر الدم، أو أمراض أخرى ترتفع بفترات الحمل لديهن.