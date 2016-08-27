86% نسبة "المرأة الإماراتية" من إجمالي المواطنين العاملين في "ضمان"

أكدت الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان، أن نسبة المواطنات اللاتي يعملن في إداراتها وأقسامها المختلفة يشكلن ما نسبته 86% من إجمالي موظفيها من مواطني الدولة.

وأشارت الدكتورة نوال خالد مدير إدارة الموارد البشرية في "ضمان"، إلى أن هذه النسبة المرتفعة تؤكد حجم الجهود التي تبذلها "ضمان" في سبيل تقديم أقصى درجات الدعم لمبادرات التوطين بشكل عام و للمرأة الإماراتية على وجه الخصوص، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة، والخطط الحكومية ورؤيتها، نحو تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مختلف القطاعات والميادين المهنية.

وأوضحت الدكتورة نوال أن هذه النتائج تضع "ضمان" في صدارة قطاع التأمين على مستوى دولة الإمارات، سواء من حيث العدد الإجمالي للمواطنات الموظفات لديها من جهة، أو من حيث إجمالي المواطنين العاملين لديها والذين يمثلون اليوم أكثر من 35% من إجمالي الموظفين المواطنين في القطاع.

وكانت "ضمان" قد أعلنت مؤخراً عن وصول نسبة التوطين عبر أقسامها المختلفة إلى 20% بإجمالي 300 موظفاً مواطناً يعملون لدى الشركة.

وأكدت الدكتورة نوال أن "ضمان" تواصل العمل نحو تمكين المرأة في مختلف الوظائف لديها في إطار مستهدفاتها التي تنسجم مع إدراكها لدورها الريادي على مستوى قطاع التأمين، وتقديمها فرصاً وظيفية تسعى من خلالها لاستقطاب الكوادر الوطنية.

وفي السياق ذاته، أطلقت "ضمان" مجموعة من المبادرات التي أسهمت في تعزيز استقطابها للمواطنين، والتي كان أبرزها، برنامج "امتياز" لجذب وتدريب المواطنين، ومبادرات بالتعاون مع كليات التقنية العليا بأبوظبي، وبرنامج تبادل الخبرات مع المؤسسات التعليمية في الدولة وخارجها.

وأكدت "ضمان" أن استراتيجيتها المتعلقة بالتوطين، تمحورت حول ثلاثة محاور رئيسية، هي، الاستقطاب، والاستبقاء، والتطوير، والتي أسهمت من خلالها في بناء وتعزيز حضور المواطنين في الشركة بشكل خاص، وعلى مستوى قطاع التأمين بشكل عام.

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