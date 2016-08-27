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أخبار اليمن.. مقتل 21 من المليشيات و7 من القوات الحكومية فى القتال بتعز

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أخبار اليمن.. مقتل 21 من المليشيات و7 من القوات الحكومية فى القتال بتعز أخبار اليمن.. مقتل 21 من المليشيات و7 من القوات الحكومية فى القتال بتعز

>صنعاء أ ش أ

قتل 21 وجرح العشرات من مليشيات الحوثيين وصالح، فى الاشتباكات التى شهدتها جبهات القتال، بين قوات الجيش والمقاومة وعناصر المليشيات.

 

وذكر المجلس العسكرى فى تعز أن 7 من القوات الحكومية، قتلوا فى الاشتباكات التى جرت طوال أمس وجرح 25 آخرون كما قتل مدنى وجرح 9 آخرون فى قصف المليشيات للأحياء السكنية.

 

وأشار إلى أن مدفعية الجيش قصفت طقمين عسكريين للمليشيات فى بوابة معسكر التشريفات شرق المدينة ودمرتهما .. فى الوقت الذى صدت فيه القوات الحكومية الليلة الماضية هجمات للمليشيات فى حى صالة وحى الدعوة القريب من القصر الجمهورى شرق المدينة .. كما دارت اشتباكات عنيفة بين الجانبين فى الجزء الغربى من جبل هان بمنطقة الضباب غرب المدينة وتمكنت القوات الحكومية من صد الهجوم وفرت عناصر المليشيات من المنطقة.


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