أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 27 - 8 - 2016

واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر، استقرارها، حيث بلغ سعر عيار "21" نحو 460 جنيهًا، في حين سجل عيار "24" نحو 526 جنيهًا، كما سجل عيار "18" نحو 394 جنيهًا، وبلغ سعر عيار "14" نحو 307 جنيهًا ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 3680 جنيهًا، والأوقية 16350 دولارًا في البورصات العالمية.

أسعار الذهب أمس الجمعة في مصر

وكانت قد شهدت أسعار الذهب أمس الجمعة في مصر، استقرارًا نسبيًا، خلال مستهل تعاملات الجمعة، حيث بلغ سعر عيار "21" نحو 460 جنيهًا، في حين سجل عيار "24" نحو 526 جنيهًا، كما سجل عيار "18" نحو 394 جنيهًا، وبلغ سعر عيار "14" نحو 307 جنيهًا ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 3680 جنيهًا، والأوقية 16350 دولارًا في البورصات العالمية.

يضاف إلى أسعار الذهب الرسمية ما يتراوح بين 24 و60 جنيهاً قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، حيث ارتفع سعر الجرام عيار "21" إلى 520 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، ووصل عيار "24" إلى 586 جنيهًا، في حين وصل عيار "18" نحو 454 جنيهًا

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads