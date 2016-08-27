سعر الدولار اليوم في السوق السوداء السبت 27 – 8 - 2016

واصل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، استقراره، مسجلًا 12.45 جنيه الشراء، و12.60 جنيه للبيع.

وقال متعاملون، إن سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، سجل 12.35 جنيه في محافظة الجيزة، ووصل السعر في محافظة الإسكندرية إلى 12.40 جنيهًا، بينما سجل 12.50 جنيهًا في الإسماعيلية، وفي محافظة الشرقية سجل 12.45 جنيه، ووصل في المنصورة إلى 12.55 جنيهًا، مؤكدين أنه نفس السعر الذي سجله بالأمس.

سعر الدولار أمس الجمعة في السوق السوداء

استقر سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، خلال مستهل تعاملات الجمعة، مسجلًا 12.45 جنيه الشراء، و12.60 جنيه للبيع.

وأكد مصرفيون أن سعر الدولار أمس الجمعة في السوق السوداء، يختلف من مكان لآخر، حسب سياسة العرض والطلب، بفارق من 5 قروش إلى 10 قروش.

وقال متعاملون، إن سعر الدولار في السوق السوداء، سجل 12.30 جنيه في محافظة الجيزة، ووصل السعر في محافظة الإسكندرية إلى 12.40 جنيهًا، بينما سجل 12.50 جنيهًا في الإسماعيلية، وفي محافظة الشرقية سجل 12.40 جنيه، ووصل في المنصورة إلى 12.45 جنيهًا.

جاء ذلك وسط حالة من الركود على عمليات بيع وشراء الدولار بالسوق السوداء؛ نتيجة تراجع الطلب على الورقة الخضراء عقب التشديدات الأمنية التي فرضتها الحكومة على منافذ تبادل العملة، حيث تم إغلاق أكثر من 50 شركة صرافة خلال الأيام القليلة الماضي، خاصة مع وديعة الإمارات التي تقدر بمليار دولار، والإعلان عن موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا يصل إلى 12 مليار دولار.

وبلغ السعر الرسمي للدولار اليوم في البنوك المصرية، 8.8574 جنيه للشراء و8.8800 جنيه للبيع

شبكةعيونالإخبارية

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