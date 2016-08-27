طقس اليوم معتدل شمالا حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد وسيناء وعلى خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى معتدلة، مع ارتفاع الموج ما بين متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 25 35

الإسكندرية 22 31

مطروح 24 33

بورسعيد 26 31

دمياط 25 32

بلطيم 23 32

الإسماعيلية 25 36

السويس 26 36

العريش 22 33

نخل 19 35

طابا 24 35

الطور 27 36

مرسى علم 28 37

الغردقة 28 38

شرم الشيخ 30 38

رفح 22 32

كاترين 19 34

سيوة 24 38

المنيا 22 37

الفيوم 26 37

رأس سدر 24 36

أبوسمبل 28 41

وسط الدلتا 24 34

أسيوط 23 38

سوهاج 24 39

الأقصر 26 42

أسوان 28 43

شلاتين 29 39

حلايب 30 36

الوادى الجديد 26 40

قنا 26 41

نويبع 29 37

السلوم 21 32

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 32 43

المدينة 32 44

الرياض 30 44

المنامة 33 39

أبوظبى 29 44

الدوحة 32 41

الكويت 30 47

دمشق 21 40

بيروت 26 32

عمان 22 34

القدس 22 31

غزة 25 32

بغداد 27 48

مسقط 28 38

صنعاء 15 30

الخرطوم 30 42

طرابلس 22 30

تونس 22 33

الجزائر 19 30

الرباط 20 33

نواكشوط 25 31

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 16 26

اسطنبول 21 27

اسلام اباد 24 31

نيودلهى 27 32

جاكرتا 25 31

بكين 17 31

كوالامبور 26 35

طوكيو 23 27

أثينا 22 30

روما 21 30

باريس 20 34

مدريد 19 36

برلين 18 29

لندن 15 24

مونتريال 18 26

موسكو 14 26

نيويورك 24 32

واشنطن 25 36