المتحدث باسم الجيش اليمنى: لا خيار سوى الحسم العسكرى ودخول صنعاء

أكد العميد سمير الحاج المتحدث الرسمى للجيش اليمنى، أنه لا خيار أمام الجيش الوطنى سوى الحسم العسكرى، ودخول صنعاء فكل ما يتعلق بالسياسة أغلقه المتمردون.

وقال الحاج - فى تصريح لقناة "يمن شباب" الموالية للشرعية أن القوات الحكومية فى الطريق إلى نقيل بن غيلان بمديرية نهم شمال شرق صنعاء وهو موقع إستراتيجى وبالسيطرة عليه تصبح أهداف العاصمة تحت مرمى نيران القوات.

وأوضح أن دول التحالف تبذل جهودا كبيرة فى استعادة الشرعية فى اليمن وحماية المواطن اليمنى .. مشيرا الى أن ترويج إعلام الانقلابين حول معارك الحدود مع السعودية هى صناعة الوهم لأتباعهم فى معركة خاسرة .

من ناحية أخرى ذكر المركز الاعلامى للقوات المسلحة اليمنية أن طائرات دول التحالف العربى استهدفت مساء أمس تعزيزات لمليشيات الحوثيين وصالح بمنطقة البنطة بمديرية نهم ودمرت طقما عسكريا وقتل وجرح المسلحون الذين كانوا فيه .. كما دمرت الطائرات دبابة للمليشيات فى منطقة بنى شكوان بمديرية نهم.

كما جددت الطائرات مساء أمس قصفها لمعسكر الاستقبال التابع للحرس الجمهورى فى منطقة ضلاع همدان شمال غرب العاصمة بعد قصفه فى الصباح .

وكانت طائرات التحالف قد قامت طوال أمس بقصف مواقع للمليشيات فى أطراف العاصمة صنعاء واستهدفت الطريق مواقع فى جبل المنار بمديريات الحيمة الخارجية وبنى مطر وبلاد الروس جنوب صنعاء المجاورة لمحافظة ذمار التى تسيطر عليها مليشيات الحوثيين، وقصفت الطائرات أيضا معسكر اللواء 310 الذى يسيطر عليه الحوثيون فى مدينة عمران شمال صنعاء، وفى محافظة الجوف شمال اليمن الحدودية مع السعودية استهدفت الطائرات تجمعات للمليشيات فى منطقة العرضى بمديرية الغيل.

وأوضحت مصادر المقاومة أن القوات الحكومية فى المحافظة أحبطت خدعة لعناصر المليشيات للسيطرة على موقع عسكرى والذين أدعوا فى مكالمة مع قائد الموقع أنهم من الصليب الأحمر ويريدون انتشال جثث للمليشيات سقطت فى الموقع الذى سيطرت عليه القوات الحكومية مؤخرا .