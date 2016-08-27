أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بريتني سبيرز تطرح ألبومها الجديد قبل مشاركتها في حفل الـ MTV

Google+ Print

السبت 27-08-2016 01:26

طرحت نجمة البوب العالمية بريتني سبيرز Britney Spears اليوم الجمعة ألبومها الجديد، مع استعدادها للمشاركة في حفل جوائز (MTV) للمرة الأولى منذ العام 2007.

وقال روب شيفلد، الصحفي المتخصص في الموسيقى، إن الألبوم الذي يحمل اسم "Glory" يمثل عودة رائعة أخرى لسبيرز.

وهيمنت سبيرز على موسيقى البوب قبل انهيار شخصي ومهني في 2006-2007 شهد خسارتها حضانة طفليها وخضوعها للوصاية بأمر قضائي.

وبدأت المغنية الشهيرة (34 عاماً) في العودة أواخر 2008 وشاركت في عروض ليلية في لاس فيجاس طوال الأعوام الثلاثة الماضية.

لكن الألبوم الجديد والتكهنات بشأن عرضها في حفل (MTV) يوم الأحد في نيويورك حفزا عودتها إلى دائرة الضوء على المستوى الوطني.

وتصدر الألبوم "Glory" قوائم "آي تيونز" في أكثر من 40 بلداً يوم الجمعة.

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل