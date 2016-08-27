بريتني سبيرز تطرح ألبومها الجديد قبل مشاركتها في حفل الـ MTV

طرحت نجمة البوب العالمية بريتني سبيرز Britney Spears اليوم الجمعة ألبومها الجديد، مع استعدادها للمشاركة في حفل جوائز شبكة (MTV) للمرة الأولى منذ العام 2007.

وقال روب شيفلد، الصحفي المتخصص في الموسيقى، إن الألبوم الذي يحمل اسم "Glory" يمثل عودة رائعة أخرى لسبيرز.

وهيمنت سبيرز على موسيقى البوب قبل انهيار شخصي ومهني في 2006-2007 شهد خسارتها حضانة طفليها وخضوعها للوصاية بأمر قضائي.

وبدأت المغنية الشهيرة (34 عاماً) في العودة أواخر 2008 وشاركت في عروض ليلية في لاس فيجاس طوال الأعوام الثلاثة الماضية.

لكن الألبوم الجديد والتكهنات بشأن عرضها في حفل (MTV) يوم الأحد في نيويورك حفزا عودتها إلى دائرة الضوء على المستوى الوطني.

وتصدر الألبوم "Glory" قوائم "آي تيونز" في أكثر من 40 بلداً يوم الجمعة.