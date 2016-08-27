السيطرة على حريق هائل بمطعم سياحى وسط النيل بأسوان

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان، منذ قليل، من السيطرة على حريق هائل شب فى مطعم سياحى بأحد الجزر وسط النيل بمدينة أسوان، والذى أسفر عن تدمير المطعم بأكمله.

وترجح المعاينة الأولية للحماية المدنية عقب السيطرة على الحريق، أن سبب اشتعال النيران بالمطعم، يرجع إلى حدوث ماس كهربائى ناتج من أجهزة التكييف.

وكان اللواء مجدى موسى مدير أمن أسوان قد تلقى إخطارًا من الحماية المدنية بالحريق، ودفع العميد ضياء الدين صبحى، وكيل الحماية المدنية بأسوان، بلنشات الإنقاذ النهرى للسيطرة على الحريق، والذى لم يسفر عن إصابات أو خسائر فى الأراوح، وجارى تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.