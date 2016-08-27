جابر نصار: التحويلات الإدارية للطلاب تشترط مستندات رسمية بعمل الأب

أكد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن التحويل الإدارى عبارة عن نقل إدارى للطلاب، الذين ينتقل آباؤهم إلى محافظات أخرى، مشترطًا تقديم الأب المستندات الرسمية الخاصة بعمله السابق والحالى، مؤكدًا أن الجامعة بحسب القانون من لها حق التصرف فى مثل هذه التحويلات، وليس المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف نصار، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هذه التحويلات الإدارية لا تعد وجهًا من وجوه استثناءات التنسيق كما روج البعض، ولكنها عبارة عن تحويلات قانونية تتم للم الشمل العائلى.

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أنه فى حالة انتقال ضباط الشرطة - على سبيل المثال - فى حركة التنقلات الخاصة بالوزارة، فإن الجامعة تطلب أصل الحركة من وزارة الداخلية، ويتم مضاهاتها بالمستندات التى يتقدم بها ضباط الداخلية، وتعرض المستندات على مجلس الجامعة.

وأشار الدكتور جابر نصار، إلى أن جامعة القاهرة قبلت خلال العام الماضى 5 أو 6 تحويلات على الأكثر، قائلاً: "رفضنا عشرات الحالات التى لم تتوافر فيها الشروط".