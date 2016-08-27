محامى الشوبكى: ننتظر قرار البرلمان بالجلسة العامة قبل اتخاذ أى إجراء جديد

قال عصام الإسلامبولى، محامى الدكتور عمرو الشوبكى، إنه ينتظر القرار الذى سيتخذه البرلمان خلال جلسته العامة غدًا الأحد، لمناقشة حكم محكمة النقض حول تصعيد الشوبكى وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، موضحًا أنه بعدها سيتخذ القرار بشأن ما إذا كان سيتخذ إجراءًا قانونيًا ضد رئيس البرلمان من عدمه.

وأضاف محامى الدكتور عمرو الشوبكى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن ملف حكم محكمة النقض أصبح معروضًا على البرلمان، ولا يمكن إجراء تصويت عليه فى الجلسة العامة، لأنه حكم قضائى وجاب النفاذ، وعلى البرلمان تنفيذه.