في الجول يكشف التفاصيل المادية في صفقة انتقال رفعت للزمالك

يكشف FilGoal.com التفاصيل المادية في صفقة انتقال أحمد رفعت من الزمالك إلى إنبي.

أحمد رفعت تواجد في مقر نادي الزمالك يوم الجمعة للتوقيع على عقود انضمامه إلى الفريق لمدة 5 سنوات. (طالع التفاصيل)

وجاء الاتفاق بين الزمالك وإنبي على انضمام رفعت إلى القلعة البيضاء مقابل 4 ملايين جنيه.

وسيرسل الزمالك مبلغ 2 مليون جنيه دفعة واحدة. على أن يتم دفع الـ2 مليون جنيه المتبقين على 3 أشهر.

ومن المنتظر أن يتم عقد جلسة بين مسؤولي الزمالك وإنبي يوم الأحد أو الاثنين على أقصى تقدير لحسم الصفقة بشكل رسمي والحصول على الاستغناء الخاص باللاعب ليصبح لاعبا رسميا في صفوف الفريق.

أحمد رفعت البالغ من العمر 23 عاما لعب الموسم الماضي مع إنبي17 مباراة في الدوري المصري سجل خلالهم هدفين.

وأكد زكريا السيد نائب رئيس نادي إنبي لـFilGoal.com في وقت سابق يوم الجمعة "عدم اعتراضنا على تواجد رفعت في الزمالك". (طالع التفاصيل)

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