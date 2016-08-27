مرتضى منصور مازحا: أريد مكافأة من البدري بسبب ما حدث

"أريد مكافأة من حسام البدري بعد تعيينه في الأهلي".. هكذا عقب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن جديد تطورات الجهاز الفني في الأهلي.

الأهلي أعلن رسميا تولي حسام البدري مسؤولية تدريب الفريق خلفا للراحل مارتن يول على أن يتم الإعلان عن أسماء الجهاز بالكامل في مؤتمر صحفي يوم السبت داخل مقر النادي.

وتحدث مرتضى منصور قائلا: "الأهلي يُقلد الزمالك في الوقت الحالي. سعيد جدا بسبب ذلك. يقلدنا في مقاومة الأولتراس وفي الاستعانة بأولاد النادي".

وأضاف مازحا في تصريحات مصورة نشرتها القناة الرسمية لنادي الزمالك عبر (يوتيوب) "أريد مكافأة من حسام البدري. فأنا من أظهرته من جديد في الصورة عندما قلت سأتعاقد معه".

وواصل "وقتها العديد من المشجعين تحدثوا مع طاهر حول كيفية ترك البدري يُدرب الزمالك وليس الأهلي".

وأكمل مرتضى حديثه عن البدري قائلا: "هو مدرب جيد جدا وصاحب أخلاق كبيرة وأبن من أبناء الأهلي".

وأتم "الكل سيرى الفارق بينه ومارتن يول".

مرتضى منصور أكد في وقت سابق أن " البدري من أفضل المدربين المصريين، تحدثت معه العام الماضي بشأن قيادة الزمالك". (طالع التفاصيل)

وكشف البدري في وقت سابق أسباب رفضه تدريب الزمالك. (طالع التفاصيل)

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