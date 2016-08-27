رئيس الزمالك: تعاقدنا مع رفعت بناء على طلب مؤمن سليمان

قال مرتضى منصور رئيس الزمالك أن التعاقد مع أحمد رفعت صانع ألعاب إنبي جاء بناء على طلب مؤمن سليمان المدير الفني للفريق.

وأضاف مرتضى منصور "نرحب باللاعب أحمد رفعت في الزمالك، هو يمتلك موهبة كبيرة وشاهدت أهدافه التي تدل على مستواه الفني العالي".

واستكمل خلال تصريحات مصورة نشرتها القناة الرسمية للزمالك عبر يوتيوب: "الزمالك هو الفائز بشراء رفعت، وتعاقدنا معه بناء على طلب مؤمن سليمان المدير الفني".

وتابع "الاستغناء الخاص باللاعب يصل الزمالك يوم الأحد المقبل".

وأتم تصريحاته "اللاعب وقع للزمالك لمدة 5 مواسم".

رفعت البالغ من العمر 23 عاما لعب الموسم الماضي مع إنبي 17 مباراة سجل خلالهم هدفين.

ويقيم الزمالك مؤتمرا صحفيا ظهر السبت لتقديم الجهاز الفني الذي سيقود الفريق في الموسم المقبل بقيادة مؤمن سليمان، بعدما صرف النظر عن التعاقد مع مدرب أجنبي.