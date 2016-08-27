أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رئيس الزمالك: تعاقدنا مع رفعت بناء على طلب مؤمن سليمان

Google+ Print
رئيس الزمالك: تعاقدنا مع رفعت بناء على طلب مؤمن سليمان رئيس الزمالك: تعاقدنا مع رفعت بناء على طلب مؤمن سليمان

قال مرتضى منصور رئيس الزمالك أن التعاقد مع أحمد رفعت صانع ألعاب إنبي جاء بناء على طلب مؤمن سليمان المدير الفني للفريق.

وأضاف مرتضى منصور "نرحب باللاعب أحمد رفعت في الزمالك، هو يمتلك موهبة كبيرة وشاهدت أهدافه التي تدل على مستواه الفني العالي".

واستكمل خلال تصريحات مصورة نشرتها القناة الرسمية للزمالك عبر يوتيوب: "الزمالك هو الفائز بشراء رفعت، وتعاقدنا معه بناء على طلب مؤمن سليمان المدير الفني".

وتابع "الاستغناء الخاص باللاعب يصل الزمالك يوم الأحد المقبل".

وأتم تصريحاته "اللاعب وقع للزمالك لمدة 5 مواسم".

رفعت البالغ من العمر 23 عاما لعب الموسم الماضي مع إنبي 17 مباراة سجل خلالهم هدفين.

ويقيم الزمالك مؤتمرا صحفيا ظهر السبت لتقديم الجهاز الفني الذي سيقود الفريق في الموسم المقبل بقيادة مؤمن سليمان، بعدما صرف النظر عن التعاقد مع مدرب أجنبي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع