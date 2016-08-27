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وزير بريطانى يدعو الأسد إلى ضمان عبور آمن لمن يختارون الخروج من داريا

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وزير بريطانى يدعو الأسد إلى ضمان عبور آمن لمن يختارون الخروج من داريا وزير بريطانى يدعو الأسد إلى ضمان عبور آمن لمن يختارون الخروج من داريا

>لندن (أ ش أ)

دعا وزير شئون الشرق الأوسط بالخارجية البريطانية توباياس إلوود اليوم الجمعة الرئيس السورى بشار الأسد إلى ضمان عبور آمن للمدنيين والمقاتلين الذين يختارون الخروج من داريا ، وحماية من يختارون البقاء فيها.

وتعليقا على أنباء الاتفاق للسماح بإجلاء مدنيين ومقاتلى المعارضة من بلدة داريا السورية ، قال توباياس إلوود " يتوجب على نظام الأسد وداعميه ضمان العبور الآمن للمدنيين والمقاتلين الذين يختارون الخروج من داريا ، وبالمثل حماية من يختارون البقاء فيها ، وذلك تماشيا مع ما ينص عليه القانون الإنسانى الدولي".

وأضاف " كان مواطنو داريا من أوائل من خرجوا باحتجاجات مطالبين بأن تكون سوريا أفضل حالا ، وهم محاصرون منذ سنوات ، وعانوا معاناة رهيبة تحت قصف مستمر من النظام ، وقُطعت عنهم المساعدات الإنسانية ، ونحن ندين بشدة العنف الفظيع الذى أوقعه النظام على أهالى هذه البلدة"، وطالب إلوود بالسماح فورا للأمم المتحدة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى داريا وإيصالها لكافة المحتاجين الآخرين فى أنحاء سوريا.


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