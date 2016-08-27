وزير بريطانى يدعو الأسد إلى ضمان عبور آمن لمن يختارون الخروج من داريا

دعا وزير شئون الشرق الأوسط بالخارجية البريطانية توباياس إلوود اليوم الجمعة الرئيس السورى بشار الأسد إلى ضمان عبور آمن للمدنيين والمقاتلين الذين يختارون الخروج من داريا ، وحماية من يختارون البقاء فيها.

وتعليقا على أنباء الاتفاق للسماح بإجلاء مدنيين ومقاتلى المعارضة من بلدة داريا السورية ، قال توباياس إلوود " يتوجب على نظام الأسد وداعميه ضمان العبور الآمن للمدنيين والمقاتلين الذين يختارون الخروج من داريا ، وبالمثل حماية من يختارون البقاء فيها ، وذلك تماشيا مع ما ينص عليه القانون الإنسانى الدولي".

وأضاف " كان مواطنو داريا من أوائل من خرجوا باحتجاجات مطالبين بأن تكون سوريا أفضل حالا ، وهم محاصرون منذ سنوات ، وعانوا معاناة رهيبة تحت قصف مستمر من النظام ، وقُطعت عنهم المساعدات الإنسانية ، ونحن ندين بشدة العنف الفظيع الذى أوقعه النظام على أهالى هذه البلدة"، وطالب إلوود بالسماح فورا للأمم المتحدة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى داريا وإيصالها لكافة المحتاجين الآخرين فى أنحاء سوريا.