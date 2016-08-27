ديلى ميل: السرطان أصبح القاتل الأول بين الأمريكيين

كشفت الإحصاءات الحديثة أن السرطان أصبح القاتل رقم 1 بين الأمريكيين، وأخذ مرض القلب والأوعية الدموية المركز الثانى، وفقاً للهيئة الوطنية للصحة الأمريكية.

وفى عام 2014 توفى عدد أكبر من الناس الذين يعانون من مرض السرطان مقارنة بمرض القلب فى 22 ولاية، وقد ارتفع هذا العدد منذ عام 2002، عندما سجلت ولاية ألاسكا ومينيسوتا المزيد من الناس يموتون من السرطان.

وأظهرت الأرقام من نظام الإحصاءات الحيوية الوطنية الأمريكى، انخفاض وفيات أمراض القلب ولكن فى المقابل ارتفاع وفيات السرطان أكثر من ذلك بكثير. وفسر الباحثون نتائجهم بأن هذه التغييرات نتيجة ارتفاع معدلات البدانة بين الأمريكيين، وهو عامل خطر رئيسى لكل من السرطان وأمراض القلب، ولكن السرطان بصورة أكبر.

وأضاف الباحثون أن الاستخدام الموسع للعقاقير المخفضة للكولسترول واتباع أنماط الحياة الصحية والممارسات الطبية يعنى أن الناس هم أقل عرضة لحدوث مشاكل فى القلب، وإذا فعلوا ذلك فهم أكثر عرضة للبقاء على قيد الحياة. وقد نشرت نتائج الدراسة عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وذلك فى السادس والعشرين من شهر أغسطس الحالى.