7 أطعمة تجنبيها أثناء الحمل لتأثيرها على إجهاض الجنين

التغذية أمر مهم لإتمام الحمل، ولكن هناك بعض الأطعمة التى يجب أن تتجنبها أى امرأة حامل حتى لا تتعرض للإجهاض، والتى ذكرها موقع All Remedies:

1- البابايا

بالرغم من احتواء البابايا على مصادر كبيرة من الألياف الغذائية وفيتامين E، C وحامض الفوليك، فيتامين بى، الفلافونويد، الكاروتينات، الماغنيسيوم، والحديد، والبوتاسيوم. إلا أن الدراسات تحذر من الإفراط فى تناولها لأنها تحفز الإجهاض.

2- القرفة

الإفراط فى تناول القرفة يعرض الجنين للخطر فيجب عدم الإكثار من تناوله.

3- السمسم

من الأطعمة أيضا التى تسبب الإجهاض.

4- الأناناس

الأناناس يحتوى على فيتامين (ج) وبروتين بروميلين والذى أكدت الدراسات أنه يتسبب فى حالات الإجهاض لدى الكثير من النساء، وبروتين بروميلين يتسبب فى تليين عنق الرحم والذى يؤدى إلى الإجهاض.

5- البقدونس

تناول كميات كبيرة من البقدونس فى بداية الحمل يسبب الإجهاض، لأن البقدونس هو منظم رئيسى للدورة الشهرية، ويساعد فى نزول الدورة الشهرية، وبالتالى فهو يشكل خطراً على الجنين.

6- الحليب غير المبستر

الحليب غير المبستر نوع من البكتيريا المعروف باسم الليستيريا، وهو المسبب الرئيسى لحدوث الإجهاض.

7- المأكولات البحرية المدخنة

قد تحتوى أيضا المأكولات البحرية المدخنة على بكتيريا الليستيريا التى تؤدى إلى الإجهاض، لذلك يجب تجنب تناولها أثناء فترة الحمل.