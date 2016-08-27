الاستدامة عنوان التقرير السنوي الثالث لـ «كهرباء دبي»

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي تقريرها السنوي الثالث للاستدامة 2015 وذلك في إطار جهودها لتعريف الشركاء والجهات ذات الصلة بأدائها وممارساتها في مجال الاستدامة، وانطلاقاً من استراتيجيتها لتعزيز تنافسية الدولة ومكانة دبي كقطب عالمي في الاستدامة والاقتصاد الأخضر.

وأكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل في الهيئة لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة، ويسعدنا إطلاق تقرير الاستدامة السنوي الثالث الذي تصدره الهيئة بهدف تعريف الشركاء والجهات ذات الصلة بأدائها وممارساتها .

فيما يتعلق بالاستدامة، ويؤكد التقرير التزامنا بأرقى المعايير العالمية لمواكبة التنمية المستدامة بكافة جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار جهودنا للمساهمة في بناء مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة».

ممارسات

وأشار المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال في الهيئة إلى أن الهدف الرئيس من إطلاق تقرير الإستدامة هو تعريف الجهات ذات الصلة بأداء وممارسات الهيئة في ما يتعلق بالاستدامة.

حيث يركز التقرير على أبرز مجالات الاستدامة وتشمل: التنمية المستدامة، والتنمية الاقتصادية، والمتعاملين، والطاقة والتغير المناخي، والمياه، وحماية البيئة، والموظفين، والمجتمع. كما يسلط الضوء على أهم إنجازات الهيئة في ما يتعلق بالمقومات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الرئيسية للاستدامة.

أطر عالمية

وأشار محمد عبدالكريم الشامسي، مدير أول - إدارة الاستدامة وتغير المناخ في الهيئة، إلى أن التقرير تم إعداده وفق أطر المبادرة العالمية لإعداد تقارير الاستدامة (GRI G4) لإرشادات «الخيار الأساسي» .

والتي تضع معايير خاصة بإصدار تقارير حول الاستدامة يتم استخدامها من قبل المؤسسات في جميع أنحاء العالم. كما تم تدقيق تقرير هيئة كهرباء ومياه دبي للاستدامة من جهة خارجية تتبع المعيار الدولي لارتباطات الضمان ISAE 3000.

منظمة دولية

يشار إلى أن المبادرة العالمية لإعداد تقارير الاستدامة منظمة دولية مستقلة غير ربحية تشرف على إصدار تقارير الاستدامة والتي تتضمن معلومات الأداء الاجتماعي والبيئي والاقتصادي، وتقوم بمساعدة الشركات والحكومات والمنظمات الأخرى على فهم أعمق لقضايا ومحاور الاستدامة.