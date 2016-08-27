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برج الحمل حظك اليوم السبت 27 أغسطس 2016

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برج الحمل حظك اليوم السبت 27 أغسطس 2016 برج الحمل حظك اليوم السبت 27 أغسطس 2016

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برج الحمل على الصعيد المهنى..

المرونة والتعامل مع المشكلات المهنية من خلال منطلق أنا من الممكن أن أخطئ ً، يؤثر على خط سير العمل وطبيعة الانتاج، تتعامل بشكل طبيعى ومعتدل بعد أن انتهيت بعض المشكلات بينك وبين أصدقائك المقربين.

برج الحمل على الصعيد العاطفى ..

غيرتك لن تؤثر على علاقتك بشريك حياتكن أنت نتعرف كيف تتعامل مع الأمور التى تحلم بعض العلامات السلبية فى العلاقة، لكن مشكلات الغيرة لا يمكن أن تتعامل معها بهذه الطريقة، حاول أن تخلق لغة للتفاهم مع شريك حياتك ولا تكون فيها الضحية.

على الصعيد الصحى..

زيارة عاجلة للطبيب سوف تكشف لك عدد من المشكلات الصحية التى عانيت منها منذ فترة كبيرة، حاول أن تتعامل مع الأمور بأهمية أكثر من ذلك ولا تكرر اخطائك السابقة.

توقعات علماء الفلك لمولود الحمل..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يعيش بشكل مستقر بسبب قدرته على حل مشكلاته المتتالية فى العمل ، الغيرة من الأشياء التى أدات له الثقة فى علاقته بشريك حياته، حاول أن تعيش لحظاتك بدون ضغط ولا تنسى أن المرونة من صفاتك المميزة

 


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مصر 365

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