برج الجوزاء حظك اليوم السبت 27 أغسطس 2016

برج الجوزاء على الصعيد المهنى ..

لن تنجح فى المهمة القيادية المنوط بها، خاصة أن القيادة تحتاج على قرارات واضحة ومحددة بعيداً عن انعدام الثقة فى القرارات التى يعانى منها مولود الجوزاء، حاول أن تستعين بآراء الأشخاص المقربين حتى تجتاز هذه الفترة بدون خسائر أكبر من ذلك.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى

علاقتك بالحبيب تحتاج إلى مزيد من اللحظات الرومانسية التى من شأنها إعادة الدماء إلى العلاقة من جديد بعد فترة الفتور التى سيطرت عليها فى الفترة السابقة، قد تكون هدية مميزة من الوسائل التى ستسهل عليك المهمة حاول أن تجهز لها جيداً.

على الصعيد الصحى:

قد يكون تفكيرك الزائد فى المشكلات العملية هو الذى أدى على شعورك الدائم بالتوتر والحاجة إلى أخذ قسط كبير من الراحة، تحتاج على نوم 8 ساعات متواصلة، والتقليل من تناول المشروبات المنبهة مثل الشاى والقهوة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يعيش بشكل متوتر هذه الفترة بسبب الأزمات العملية التى يمر بها هذه الأيام، والحالة العاطفية فى استقرار هذه الفترة فقط تحتاج على عيش عدد من اللحظات الرومانسية بينك وبين الحبيب.