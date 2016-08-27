برج السرطان حظك اليوم السبت 27 أغسطس 2016

برج السرطان

برج السرطان على الصعيد المهني:

وهناك عدد من فرص العمل الجديدة والمختلفة تأتى فى طريقك هذه الأيام. سيكون هناك اندفاع لعملاء أو زبائن جدد والعديد من المشاريع التى سيتم تقديمها لك بعضها يمكن أن تصبح مشروع أحلامك. من أجل استغلال هذه الفرصة، سيكون عليك للعمل بجد هذه الأيام، واستمتع بكل دقيقة منه.

على الصعيد العاطفي:

هذه الأيام، سوف نبدأ فى فهم أنك لن تستجيب للتلاعب من أى شخص آخر، وستبدأ فى رسم بعض الحدود صحية فى علاقاتك. عليك أن تفهم أنه لا ينبغى أن تسمح حتى للأشخاص الذين يحبونك بأن يتخذوا القرارات الخاصة بك لأن فى نهاية المطاف رأيك هو ما يهم.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

العافية ليست مجرد حالة الجسم ولكن أيضا حالة ذهنية وهذه الأيام هى الأفضل لتهتم بذلك، لقد حان الوقت لإزالة فوضى عقلك وتتصالح مع من أنت حقا وسوف تشعر بالرضا الذى حرمت منه لفترة طويلة.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

تحركات الكواكب تضمن أنك يحتمل أن تكون عاطفيا فى الصباح وستحكم على المسائل المختلفة استنادا إلى حالتك العاطفية. وهذا قد يؤدى إلى بعض الأحكام الخاطئة، ولكن الأمور ستبدأ فى الاستقرار فى المساء وستصبح قادرًا على أن تأخذ وضعًا عمليًا أقوى.