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برج الثور حظك اليوم السبت 27 أغسطس 2016

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برج الثور حظك اليوم السبت 27 أغسطس 2016 برج الثور حظك اليوم السبت 27 أغسطس 2016

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برج الثور على الصعيد المهنى..

جهود مميزة وأفكار تليق بمستواك الفكرى تلقى قبول رؤسائك، قد يكون اليوم بداية العودة إلى ريادتك خاصة أن الفترة السابقة لم تكن هى الأفضل بالنسبة لك، تنتظر خبر سعيد سيساعدك فى تنفيذ أفكارك التى لم تكشف عنها لأحد حتى الآن.

برج الثور على الصعيد العاطفى ..

 تتميز بعدد من الصفات التى تجعلك فارس الأحلام لكثير من الفتيات، لديك شخصية جذابة وتستطيع أن تخطف الأنظار بحديثك الشيق ونظراتك البراقة، وعلاقة عاطفية جديدة تدق بابك والفرصة متاحة للبدء فيها، ومن الممكن أن تكون هى الأكثر استقراراً بالنسبة لك.

على الصعيد الصحى ..

تقليل ساعات استخدامك للإنترنت بات ضرورياً بعدما ظهرت عليك عدد من الأعراض الصحية من أبرزها ألام العينين و الصداع المزمن، ولا تنسى أن الفترة القادمة فى العمل تحتاج غلى كامل طاقتك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش فترة من فترات النجاح فى العمل بعدما استطاع أن يعود لمستوى أدائه ونفذ عدد من المشروعات التى جعلت له نصيب من استحسان الرؤساء، والحاجة غلى فترة نقاهة من الكسل و الخمول أصبحت ضرورية.


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مصر 365

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