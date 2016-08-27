برج القوس حظك اليوم السبت 27 أغسطس

برج القوس على الصعيد المهني:

تحصل على مكاسب مالية غير متوقعة بالنسبة لك هذه الأيام. تستطيع استعادة مبلغ كبير من المال الذى لم تعتقد أبدا أن تراه مرة أخرى من خلال متابعة الاستثمارات النائمة هذه الأيام والحصول على أخبار جيدة غير متوقعة.

على الصعيد العاطفي:

حركة الكواكب تجعل مشاعرك متألقة هذه الأيام، وتجعلك تمنح شريكك شعورًا مريحًا وتجعله يشعر بأهميته، لقد حان الوقت المثالى للتشمس فى مجد الحب. هذه الأيام قد تحصل على بعض الوقت الشخصى مع شريكك فاستمتع به

برج القوس على الصعيد الصحي:

تحاول متابعة الكثير والكثير من الامور، التى تتسبب فى زيادة مستويات التوتر لديك فحاول أن تفعل أى شيء للحصول على الاسترخاء، وأن تنتبه لعينيك لأنها قد تعانى أيضًا بسبب مشاكل مع الحساسية، وحاول ان تغسل عينيك أكثر من مرة وتحصل على قدر كافٍ من النوم.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

هذه الأيام، أنت يحتمل أن تكتشف مصدر جديد وغير مستغلة للسلطة فى داخلك. وأنت تدرك أنك لا تحتاج أى مساعدة خارجية فى التعامل مع المشاكل التى قد تواجهها. يمكنك بسهولة التعامل مع كل منهم بنفسك وهناك هو فى الواقع ينبوع القوة فى داخلك التى يمكن الاعتماد عليها.