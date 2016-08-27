برج الجدى حظك اليوم السبت 27/8/2016

على الصعيد المهنى

اليوم تبدو صاحب قوة خارقة فتنتهى من المشاريع المعلقة، حاول أن تكون لبقاً فسوف يعود المال الذى استثمرته منذ فترة طويلة وهذا يشعرك بالسعادة.

على الصعيد العاطفى

قد تحب شخص ما وتريد ان تخبره بحقيقة مشاعرك تجاهه فقد يساء فهمك فاحتفظ بمشاعرك وسيكون ثمرة ذلك الصبر جيدة، فقط حافظ على الصداقة معه حتى لا تمحى من ذهنه تماماً.

على الصعيد الصحى

تتعرض لبهض القضايا البسيطة المتعلقة بآلام الظهر والرقبة وكذلك الذين يعانون من غصابات قديمة فى المفاصل سوف تشعر بالتحسن فلا تقوم بعمل شاق.

توقعات علماء الأبراج

اليوم مناسب للغاية للفنانين فعليك أن تعمل على اكمال المشاريع التى كنت بدأتها ولكن بعد موجة من الإبداع قد يلم بك شعور بالاكتئاب دون سبب.