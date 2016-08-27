برج العقرب حظك اليوم السبت 27/8/2016

على الصعيد المهنى

اليوم أنت قادر على استكمال جميع المهام الخاصة بك بسهولة، كما أنك تعانى من الأرق الذى هو مظهر من مظاهر التوتر الذى يحتاج إلى إطلاق سراح.

على الصعيد العاطفى

أنت كالطير الحر لا تحب الالتزام لذا فلا تقدم على خطوة قد تقيدك فى المستقبل إلا إذا كنت قادر على التعامل معها.

على الصعيد الصحى

تعيش أجواء احتفالية اليوم ولكن عليك أن تتذكر أن اهمال صحتك يسبب لك فى النهاية ضرراً كبيراً، كما ينصحك الفلك بالابتعاد عن المواد المسببة للإدمان مثل التبغ والكحول والمخدرات لأنها تشكل مخاطر صحية خطيرة اليوم.

توقعات علماء الأبراج

يومك مشحون بالعواطف كما أنك بحاجة لكشف أفكارك ومشاعرك العميقة فأنت متخوف من ذلك لأن لم تفعل هذا من قبل، ولكنك بفعل هذه الخطوة ستقرب من شخص مقرب لك وتوضح حقيقة مشاعرك تجاهه.