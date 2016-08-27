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برج الميزان حظك اليوم السبت 27/8/2016

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برج الميزان حظك اليوم السبت 27/8/2016 برج الميزان حظك اليوم السبت 27/8/2016

>كتبت أسماء زيدان

على الصعيد المهنى

إذا كنت موضوع فى منافسة فنبشرك بأن النتيجة فى صالحك فاليوم مناسب لبدء مناقشات مع رؤسائك عن اتخاذ المزيد من المسؤوليات أو للحصول على ترقية.

على الصعيد العاطفى

اليوم تتلقى درساً عن شريك الحياة أو العلاقة الخاصة بك وهذا سيساعدك فى التخطيط للمستقبل، فأنت تريد اتخاذ اجراءات حاسمة ومع ذلك كنت تشعر بالغضب ورغم ذلك أنت بحاجة للاهتمام بحياتك العاطفية.

على الصعيد الصحى

من الضرورى أن تتوقف عن تناول الطعام بشكل عشوائى إذا كنت ترغب فى التخلص من مرض المعدة الذى يزعجك منذ الأيام القليلة الماضية، نبشرك فنظام غذائى صارم يمكن أن يشفيك فى غضون أيام قليلة.

توقعات علماء الأبراج

قد تنشأ بعض المشاكل ولكن لا تقلق فلديك القدرة على حلها، كما ساعد حلك لها فى إظهار البعض مدى إعجابهم بك.


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مصر 365

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