كورتني كوكس: أندم على ما قمت به لعلاج التجاعيد

كشفت النجمة العالمية كورتني كوكس Courteney Cox، أنها اعتادت الآن على أن تبدو أكبر سناً، وأنها تندم على بعض الأمور التي قامت بها في الماضي لعلاج التجاعيد.

وقالت Cox نجمة مسلسل Friends الشهير: "في بعض الأحيان تنظر في صورة لنفسك وتقول يا إلهي أبدو مخيفاً. فعلت أموراً أندم عليها ولحسن الحظ فهي أمور تذوب وتذهب بعيداً، ولذلك هذا أمر جيد لأنها لم تكن دوماً أفضل صوري.. وتوصلت للتو لشعار جديد وهو دعها كما هي".

وخلال رحلة استكشافية مع المغامر بير جريلز في المرتفعات الإيرلندية، اعترفت كوكس (52 عاماً) بعجزها في مواجهة الشيخوخة.

وكانت كورتني تحدثت قبل بضع سنوات عن استخدام العلاج بالبوتوكس و الليزر لتجديد البشرة.