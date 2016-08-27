بعد الزفاف الأسطوري... سليم مهاجر يعنف ويهدد زوجته

من المؤكد أن الكثير من الفتيات تمنين أن يتزوجن في حفل زفاف أسطوري كالذي حظيت به عائشة عند زواجها وحبيبها اللبناني الأصل في أستراليا سليم مهاجر.

لكن يبدو بالفعل أنّ المال لا يغني من الحبّ والاحترام، إذ بعد مرور عام واحد فقط على زواجهما، نشرت وسائل إعلام أسترالية فيديو يظهر الزوج وهو يرسل بعض مقاطع الفيديو إلى زوجته متحدثاً بأبشع الطرق ويتوعّدها بالانفصال عنها، مع كمّ هائل من الشتائم.

وقد سارع المدافعون عن مهاجر بالقول إنّ الإعلام الأسترالي يتحامل على سليم مهاجر منذ زفافه، ولم يستمع لدفاعه عن نفسه، وإن كلّ إنسان يغضب ويتكلّم بشكل غير مسؤول مع زوجته، إلا أنّ ما يظهر في الفيديو لا يحتاج إلى أيّ تبرير.

وقد أكّد العديد من المصادر المقرّبة من العائلة أن لا خلاف عائلياً بين سليم وزوجته، وأن الفيديو الذي تستعمله وسائل الإعلام الأسترالية للهجوم على مهاجر كلّه كلام خاصّ في ثورة غضب. وفي المقابل، تؤكّد وسائل إعلام أسترالية أنّ عائشة تركت منزلها ولم تعد تعيش مع زوجها.

يُشار إلى أنّ الفيديو، الذي نتحفّظ على نشره نظراً لكمّ الشتائم والكلام غير الأخلاقي فيه، يظهر أن سليم كان يحاول الاتصال بزوجته مراراً إلا أنّها لم تكن تُجيب على اتصالاته، فتمنّى موتها ووصفها بأبشع الصفات.

يُذكر أنّه بالرغم من هذه الفضيحة والضجّة الإعلامية، فإنّ آل مهاجر سيحتفلون بزفاف ابنتهم خديجة، في ظلّ توقعات بأن يكون زفافها أضخم وأكبر من زفاف شقيقها، خلال أيام. وسيكون الزفاف الدليل القاطع على علاقة سليم بزوجته، في حال حضرت الزفاف أو تغيبت عنه.

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