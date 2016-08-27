دواين جونسون الممثل الأعلى أجراً في العالم بـ 64.5 مليون دولار

تصدر الممثل العالمي دواين جونسون Dwayne Johnson المعروف بـ "The Rock" تصنيف مجلة "فوربس" للممثلين الأعلى أجراً في العالم، محققاً 64.5 مليون دولار ومنتزعاً المرتبة الأولى من روبرت داوني جونيور Robert Downey Jr. الذي احتلها لثلاث سنوات متتالية.

وقد ضاعف المصارع السابق، البالغ من العمر 44 عاماً، عائداته مقارنة بالعام الماضي بفضل دوره في فيلم الحركة الكوميدي "Central Intelligence"، فضلاً عن الجزء الثامن من "Fast and Furious". وكان جونسون في المرتبة الـ 11 العام الماضي مع 31 مليون دولار.

وحل جاكي شان Jackie Chan في المرتبة الثانية مع 61 مليون دولار، تلاه مات ديمون Matt Damon (55 مليون دولار) وتوم كروز Tom Cruise (53 مليون دولار) وجوني ديب Johnny Depp (48 مليون).

وكانت جينيفر لورانس Jennifer Lawrence احتلت قبل أيام المرتبة الأولى في تصنيف الممثلات الأعلى أجراً مع 46 مليون دولار أي أقل بحوالي 20 مليون دولار عن نظيرها بين الممثلين.

وقد حل في المرتبة السادسة بن أفليك Ben Affleck (43 مليون دولار) وتلاه فان ديزل Vin Diesel (35 مليون دولار) وشاروخان Shah Rukh Khan (33 مليون دولار).