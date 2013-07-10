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TOUS أناقة عطريّة لا تقاوم

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TOUS أناقة عطريّة لا تقاوم TOUS أناقة عطريّة لا تقاوم

من بين مجموعة العطور التي لا تعد ولا تحصى، نقدّك لك عطر TOUS الجديد لتكتشفي روعتة وانتعاشة المميّز. فماذا عنه؟
العبوة، الزجاجة: زجاجة TOUS Touch تصبح أكثر جمالاً بفضل التفاصيل الدقيقة واللون الجميل. فالشكل الناعم غير المنتظم الذي يميز الزجاجة يعكس ظلالاً رقيقة من اللون الوردي، بينما يتحول الغطاء من الذهب الأصفر إلى الذهب الوردي، أحد أروع المعادن الثمينة التي تعمل بها توس بحرفية ومهارة بالغتين.
وتتجلى الأناقة في الخيط الحريري الذي يتدلى منه دب صغير، يحاكي العطر وجاذبيته.
العطر: هاري فريمون هو مبتكر هذا العطر الشرقي بخلاصاته من الجوافا، اليوسفي، زهر العسل واللبلاب الأخضر، ياسمين السامباك، مسك الروم، الزنجبيل وقشر المشمش، أما الدرجات الأساسيّة فهي المسك والعنبر والفانيليا وخشب الصندل والباتشولي.

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سيدتي